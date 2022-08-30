WP: РФ била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр"

Россияне потратили как минимум 10 дорогих "Калибров" для ударов по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS, сообщает Украинская правда.

По информации The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и американского дипломата, украинские защитники изготовили деревянные приманки, которые через объектив российских беспилотников напоминали передовые американские ракетные системы. Российские беспилотники передавали данные о местонахождении "техники" ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

"После нескольких недель в полевых условиях приманки "вытащили" (из РФ - ред.) по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования", - утверждает издание.

WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

Напомним, в августе "Forbes Ukraine" подсчитал, что стоимость одной ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.