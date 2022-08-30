ОВА: войска РФ обстреляли центр Харькова, есть жертвы (Обновлено)

Сегодня утром, 30 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Харькова, есть разрушения и жертвы. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Число пострадавших предварительно достигло 4 погибших и 9 раненых.

На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Информация уточняется.

Дополнено. Как сообщает﻿ Харьковская областная прокуратура, под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения.