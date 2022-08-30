Подоляк: РФ обстреливает маршрут МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все предсказуемо. Россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - персонал" , - написал он в твиттер.

По информации CNN, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев вчера. В ее состав входят 13 человек.