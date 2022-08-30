Первое судно с украинским зерном в рамках программы ООН прибыло в Африку

Сегодня балкер Brave Commander, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в Джибути. На его борту 23 тыс. тонн пшеницы, которая после разгрузки будет доставлена потребителям в Эфиопию. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

«В тесном сотрудничестве с ООН мы уже отправили два судна с более чем 50 тысяч тонн агропродукции для помощи населению Эфиопии и Йемена. Мы со своей стороны обеспечиваем максимально быстрый и эффективный процесс приема, загрузки и отправки этих судов» , — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, балкер Brave Commander отправился из порта «Южный» 16 августа. Кроме того, уже сегодня, 30 августа, из порта «Южный» отправилось второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.

На борту балкера KARTERIA 37,5 тыс. т пшеницы для нужд населения Йемена.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн. тонн продовольствия.