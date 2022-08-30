Счетная палата назвала потери доходов госбюджета из-за войны

Из-за полномасштабной военной агрессии России недопоступление отдельных доходов государственного бюджета в январе-июне 2022 года составили не менее 176 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

За счет сокращения импорта, ВВП, прибыли предприятий и рабочих мест бюджет недополучил 104 млрд гривен.

По оценке Минэкономики, из-за российской военной агрессии экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От повреждений и разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямые убытки по состоянию на 13 июня составили почти 48 млрд долларов, или 1,4 трлн гривен, что значительно сократило доходы государственного бюджета.

Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга составили почти половину всех поступлений общего фонда. Основным кредитором государственного бюджета на внутреннем рынке государственных заимствований стал Национальный банк, который приобрел две трети размещенных в I полугодии этого года ОВГЗ на сумму 225 млрд гривен. От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд гривен. Эти средства предоставили международные финансовые организации и страны-партнеры.