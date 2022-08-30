Украинские школы вблизи Беларуси и РФ перевели на онлайн-обучение

В приграничных школах Ровенской, Черниговской и Сумской областей с 1 сентября будет только онлайн-обучение. Об этом сообщили главы ОВА.

Это касается школ в Ровенской и Черниговской областях, которые находятся в 40-километровой зоне от границы.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль добавил, что если родители с этих территорий захотят, чтобы их дети учились офлайн, власти организуют довоз таких учеников в ближайшие учебные заведения вне 40-километровой приграничной зоны.

Также исключительно онлайн будут работать школы на Сумщине, расположенные в 25-километровой зоне от границы с Россией. В основном в области будет смешанная форма обучения.

Ранее такое решение было принято и в Волынской области. Так, дистанционное обучение будет в общинах, которые находятся в 50-километровой зоне от границы Беларуси.