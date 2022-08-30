Лукашенко пригрозил ликвидировать белорусские партии за отказ от "партнерства"

Александр Лукашенко на встрече с представителями политических партий пригрозил их ликвидировать, если они откажутся от "партнерства" с властью, сообщает Новое время.

"Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект" , — сказал он.

По словам Лукашенко, иначе Беларусь якобы "опять одни будут тянуть на запад, другие — на восток, третьи — на юг или север".

"Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия" , — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что уже якобы "наелся президентства" и жалеет, что не забрал у народа право избирать президента.

"Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента - это всегда будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае, все-таки политика и партийная деятельность - это тоже профессиональная работа" , - отметил он.

По его словам, 7,5 млн избирателей в Беларуси недостаточно осознанно погружены в политические процессы.