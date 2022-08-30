ГУР: до 5000 наемников ЧВК Вагнера/Лига находятся в Украине

Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины, по данным военной разведки, до 5000 наемников ЧВК Вагнера/Лига. Их используют как штурмовые отряды и отправляют в первую линию наступательных войск, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Разведка пишет, что скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России проваливается. Поэтому оккупанты увеличили количество наемников ЧВК для войны против Украины.

"Россияне все чаще отказываются умирать за идею кремлевского диктатора" , — говорится в сообщении.

По данным военной разведки, на захваченных регионах находится около 4500−5000 российских боевиков.

"Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск" , — уточнили в ГУР.

Ранее стало известно, что ЧВК Вагнера вербуют заключенных для войны против Украины. По данным СМИ, согласились участвовать в боевых действиях больше тысячи заключенных.

В первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство, пишут росСМИ.

По данным Минобороны Великобритании, ЧВК Вагнер понесла большие потери на войне против Украины, и снизила требования для наемников.