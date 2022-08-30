Мэр: в результате удара РФ по Николаеву есть погибший и раненый
Российские войска продолжают ракетные обстрелы Николаева, жертвами которых становятся мирные жители, сообщает Новое время.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, в результате удара, нанесенного ВС РФ во вторник, 30 августа, погиб, как минимум, один человек.
"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости", — написал Сенкевич у себя в Telegram-канале.
В то же время, куда именно прилетели российские ракеты, не уточняется.
Накануне жертвами удара ВС РФ по Николаеву стали два человека, еще более 10 получили различные ранения.