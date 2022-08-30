ОК "Юг": ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области
Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
Военные уточняют, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 22 огневых задач на южном направлении.
"В том числе и по трем мостам — Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому — для закрепления их нерабочего статуса", — подчеркнули в командовании.
Также украинские бомбардировщики в ночь на 30 августа нанесли два удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки, добавили в ОК.
Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.