ОК "Юг": ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области

Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Военные уточняют, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 22 огневых задач на южном направлении.

"В том числе и по трем мостам — Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому — для закрепления их нерабочего статуса" , — подчеркнули в командовании.

Также украинские бомбардировщики в ночь на 30 августа нанесли два удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки, добавили в ОК.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.