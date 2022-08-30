Контрнаступление на Юге: ВСУ выполнили более 220 огневых задач

С начала контрнаступления на южном направлении украинские военные выполнили более 200 огневых задач, сообщает Новое время.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в ВСУ.

По словам спикера Оперативного командования Юг Владислава Назарова, минувшей ночью украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки.

Кроме того, еще более 220 огневых задач выполнили ракетно-артиллерийские подразделения.

Удары были нанесены по трем стратегически важным для российских войск мостам (Антоновский, его железнодорожная часть и Дарьевский), чтобы помешать попыткам оккупантов восстановить их для переброски своих сил.

"Итоговые потери противника за ночь составили 159 выведенных из строя рашистов и 60 единиц вражеской техники, в частности, пять танков Т-72, три гаубицы Мста-Б, пусковая установка С-300, пять противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц другой бронированной и автомобильной техники" , — рассказал Назаров.

Накануне, 29 августа, стало известно о начале контрнаступления украинской армии на южном направлении.

В этот же день она сумела прорвать одну из линий обороны ВС РФ.

Кроме того, ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.