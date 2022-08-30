Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией

Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией
Фото: president.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за Независимость, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов сообщил в Facebook.

Данилов назвал 5 критериев, в которых сравнил Украину с агрессором:

  1. Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.
  2. Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.
  3. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации.
  4. Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.
  5. Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника".

Раньше Данилов заявлял, что Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства, в частности против президента.

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