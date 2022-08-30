ЕС заполнил свои газохранилища на 80% значительно раньше, чем планировал

Подземные газохранилища Евросоюза заполнены уже на 80%, на два месяца раньше планировавшегося, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим энергию и сохраняем ее. Наше газохранилище уже заполнено на 80%" , - заявила фон дер Ляйен в своем Twitter.

Она добавила, чтобы сократить зависимость ЕС от российского ископаемого топлива, ЕС нуждаются в возобновляемых источниках энергии. Именно поэтому принятые на сегодняшний день обязательства позволяют выполнить треть цели по морской ветроэнергетике в ЕС до 2030 года.

Евросоюз планировал заполнить свои подземные газохранилища на 80% до 1 ноября на фоне возможных перебоев поставок газа из РФ.

Как сообщалось, Франция заполнила свои газовые хранилища более чем на 90% и имеет хорошие шансы выполнить правительственную цель по 100% заполненности до ноября. А Германия, по последним данным, заполнила свои хранилища более чем на 80%.

В то же время газохранилище в Латвии, где хранятся запасы трех стран Балтии и Финляндии, заполнено всего на 55%.