Андрющенко: жители Мариуполя устроили бунт из-за нехватки гуманитарки

Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили "голодный бунт", когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи, после чего начался "голодный бунт".

"Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт".