Подоляк: Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты из Крыма во время деоккупации украинского полуострова, сообщает Украинская правда.
"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации".
До этого времени Подоляк попросил всех жителей полуострова держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие.
Что предшествовало:
- В последнее время участились взрывы в оккупированном Крыму. Взрывы прогремели вблизи Джанкоя, в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, вблизи Алупки и Евпатории.
- Издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщило, что Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей после взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы.
- А Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.