Подоляк: Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты из Крыма во время деоккупации украинского полуострова, сообщает Украинская правда.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации".

До этого времени Подоляк попросил всех жителей полуострова держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие.

Зрозуміло, що для ???????? життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

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