Кабмин согласился ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла

Кабинет Министров одобрил применение санкций на 10 лет в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) и еще семи представителей РПЦ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, обязаны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами" , – отметил министр Александр Ткаченко.

Помимо Кирилла санкции могут быть введены против руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева), его заместителя протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского Тихона (Георгия Шевкунова), архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Питирима (Павла Волочкова), протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова, митрофорного протоиерея, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева, богослова, педагога и публициста Алексея Осипова.

Список еще будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины и президентом Украины. Кроме того, их согласование позволит с таким же списком обратиться в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах.