Хлань: Россия отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма

Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области, ВСУ бьет по мостам, чтобы эту технику не перекинули поближе к линии фронта, сообщает Новое время.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перекинули к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту" , - прокомментировал депутат облсовета.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.