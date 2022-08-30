Воздушные силы: россияне не залетают в зону ПВО Украины более трех месяцев
Российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев, сообщает Новое время.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что в первые недели войны оккупанты недооценили боевой дух украинцев и начали «получать за это», в том числе и в воздухе.
"Именно тогда они изменили тактику. Уже более трех месяцев не залетают в зону поражения нашей противовоздушной обороны", — заявил Игнат.
28 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских летчиков и всех причастных к их работе с Днем авиации.