СМИ: в ЕС хотят освободить от визовых ограничений российскую молодежь
Руководящие круги Европейского Союза обсуждают возможность освободить российскую молодежь от ограничений по выдаче виз, которые планируется согласовать на заседании министров иностранных дел стран ЕС в среду, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает издание EUobserver.
По данным источников издания, государства ЕС обсуждают компромиссные варианты введения визовых ограничений в отношении России, которые не предусматривали бы тотального запрета.
"Есть много идей. Возможно, в конце концов, только на определенные категории россиян будут распространяться (бОльшие затраты и административная нагрузка). Или в будущем ЕС будет ежегодно выдавать ограниченное количество российских туристических виз", — отметил один источник.
Другой источник в ЕС сообщил о продвижении идеи о том, чтобы исключить российскую молодежь из-под любых визовых ограничений.
"В руководящих кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью – теми, кто младше 25 лет. Но большинство российских солдат, которые убивают и насилуют людей в Украине, младше 25 лет. Мы должны избавиться от мнения, что это просто "война Путина", а не российская война вообще", – добавил собеседник EUobserver.
"Я ожидаю, что отдельные переговоры о полном запрете на российских туристов начнутся только после решения в среду", – добавил на условиях анонимности дипломат ЕС.
Как известно, вопрос потенциальных визовых ограничений для россиян будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.
Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.
По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.
Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.