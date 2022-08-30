Марченко: Украина в августе получила самую большую финансовую помощь

Украина в августе получила самую большую сумму донорской помощи от западных партнеров за все месяцы после начала полномасштабной войны, сообщает UBR.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

Так, по его словам, полученные на прошлой неделе $3 млрд от США были "чрезвычайно важны" для Украины.

"Они позволили нам увеличить сумму средств, полученных от доноров в августе, до $4,6 млрд. Это самая большая сумма, которую мы получили за месяц за последние полгода", – подчеркнул Марченко.

Напомним, ранее министр заявлял, что Украина нуждается в ежемесячной внешней помощи в размере $5 млрд. При этом в июле страна получила $1,7 млрд помощи, в июне – $4,4 млрд, в мае – $1,5 млрд, в апреле – $1,7 млрд, а в марте – $3,4 млрд.

Марченко также рассказал, что с начала вторжения России Украина в основном живет за счет поступлений внешней помощи, налогов и внутренних займов, а местный бизнес стал более гибкий и постепенно адаптируется.