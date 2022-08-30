Минобороны призвало экспертов и блогеров не давать оценок действиям ВСУ

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 30 августа, призвала экспертов и блогеров не распространять домыслы и не давать публичных оценок действиям защитников Украины, сообщает Новое время.

У себя в Facebook Маляр обратилась ко всем, кто «связывает свою работу с информацией, позиционирует деятельность как публичную, имеет большую аудиторию и пользуется ее доверием». Она подчеркнула, что только военное руководство Украины может делиться данными о ситуации на передовой, поскольку только у него есть полная информация.

"Подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы. Недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по своему усмотрению" , — написала замминистра.

Она повторила, что именно ВСУ сообщают о военных действиях, их ходе и результатах, призвала верить в украинскую армию и не ставить под сомнения действия ее командиров, чтобы не становиться дополнительным инструментом российской пропаганды.

«Наши мужественные воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта… Нужно наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наступит наша Победа!» — добавила Маляр.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что российских оккупантов удалось выбить из Новодмитриевки, Архангельского, Томиной Балки и Правдино на юге Украины. В ОК Юг не подтвердили эту информацию и подчеркнули, что сообщат, как только будут подробности.

29 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне и ударили по Бериславскому машиностроительному заводу, на котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Позже появилась информация, что в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.