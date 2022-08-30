МИД Румынии: Евросоюз должен покончить с любой зависимостью от России

МИД Румынии: Евросоюз должен покончить с любой зависимостью от России

Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра инотсранных дел Румынии Богдана Ауреску перед сегодняшней встречей глав МИД стран ЕС.

По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.

"Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России", - отметил Ауреску.

Напомним, по данным EUObserver, ЕС обсуждает возможность сохранить упрощенный визовый режим для россиян до 25 лет.

Сегодня Германия официально предложила Евросоюза приостановить действие упрощенного режима.

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