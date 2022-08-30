"Газпром" приостановит поставки газа крупнейшему клиенту Франции

Российская газовая компания "Газпром" во вторник объявила, что с 1 сентября приостанавливает поставки газа крупнейшему поставщику газа Франции Engie "в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме", сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение "Газпрома" в Telegram.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам... В этой связи "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме" , – говорится в сообщении.

Ранее французская энергетическая компания Engie заявила, что со вторника будет получать меньше газа от "Газпрома" из-за неопределенного контрактного спора. В последнее время Engie получала от "Газпрома" 1,5 ТВт-ч в месяц.

По состоянию на прошлый четверг заполненность газохранилищ во Франции превысила 90%, и в отрасли считают, что у страны есть шансы достичь своей цели о заполненности на 100% к началу ноября.

После этого министерша энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что Россия использует газ как оружие войны, "и мы должны подготовиться к худшему сценарию полного прекращения поставок".