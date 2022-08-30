Кулеба обсудил с главой МИД Франции санкции против РФ и миссию МАГАТЭ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник встретился с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной и обсудил вопросы, связанные с полномасштабной войной в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы обсудили, что должно входить в следующий, восьмой пакет санкций ЕС против России, а также ограничения на поездки для российских граждан. Я поздравил роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС" , - отметил министр.

Met with my French counterpart @MinColonna in Prague. We discussed what the upcoming eighth EU sanctions package on Russia should include and also travel restrictions for Russian citizens. I welcomed France’s role in facilitating the IAEA mission to the Zaporizhzhia NPP. pic.twitter.com/XxrlwLI51c — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2022

Напомним, Кулеба на этой неделе совершает визиты в Швецию и Чехию с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

В Швеции министр иностранных дел призвал предоставить больше оружия Украине для борьбы с российским вторжением.

А в Праге он примет участие в неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которые будут обсуждать вопрос ограничения выдачи виз гражданам России.