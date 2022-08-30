Кулеба обсудил с главой МИД Франции санкции против РФ и миссию МАГАТЭ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник встретился с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной и обсудил вопросы, связанные с полномасштабной войной в Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Мы обсудили, что должно входить в следующий, восьмой пакет санкций ЕС против России, а также ограничения на поездки для российских граждан. Я поздравил роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - отметил министр.
Напомним, Кулеба на этой неделе совершает визиты в Швецию и Чехию с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.
В Швеции министр иностранных дел призвал предоставить больше оружия Украине для борьбы с российским вторжением.
А в Праге он примет участие в неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которые будут обсуждать вопрос ограничения выдачи виз гражданам России.