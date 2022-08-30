В Белом доме подтвердили передачу Ираном беспилотников России

Иран передал первую партию ударных беспилотников России. США зафиксировали погрузку оборудования на самолеты и их вылет в РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течении нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" , - сказала она.

Вашингтон считает, что это только "первоначальные поставки".

Напомним, ранее Washington Post сообщало, что РФ получила от Ирана первую партию ударных беспилотников. Дроны могут использоваться в войне против Украины.

Кроме того, Reuters писало, что Россия столкнулась с многочисленными проблемами при эксплуатации и запусках беспилотников иранского производства.