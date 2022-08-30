Журналисты и активисты собрали базу почти на 149 тысяч российских военных
Активисты из Антикоррупционного штаба и журналисты из Слідство.Інфо собрали в онлайн-реестре Российские военные преступники 148 631 профиль российских военных, которые воевали против Украины, сообщает Новое время.
Председатель правления Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик заявил, что это самая большая база из всех подобных сервисов в Украине. Реестр состоит из списков, обнародованных Центром оборонных стратегий и Главным управлением разведки, базы данных Ищи своих, соцсетей и расследований журналистов.
К профилям тысяч военных добавлена информация о конкретных преступлениях. Данные подкреплены ссылками на журналистские расследования и официальные подозрения правоохранителей.
Руководитель агентства расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец отметила, что в этом реестре есть по меньшей мере 200 человек, которые точно совершали преступления и их вина доказана журналистскими расследованиями.
Из общего числа лиц в реестре не менее 30 тысяч принимали участие в войне против Украины.