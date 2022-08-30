Умер последний президент СССР Михаил Горбачев

Во вторник, 30 августа, в Москве ушел из жизни Михаил Горбачев – единственный в истории президент СССР (1990—1991). Ему был 91 год, сообщает Обозреватель.

Об этом заявили в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сказано в сообщении.

Отметим, что в июне стало известно, что состояние Горбачева периодически ухудшается. Его регулярно возили на гемодиализ в одну из московских больниц. Точный диагноз политика не озвучивали.

Российские Telegram-каналы сообщили, что накануне смерти Горбачев также приехал в больницу на гемодиализ из-за проблем с почками. Он получал лечение специальном отделении ЦКБ.

Горбачов был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985—1991), последним Председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), а затем – первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990).

После этого он занимал пост президента СССР (1990—1991).

Как сообщал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который близко общался с Горбачевым, рассказал, что единственный президент СССР разочарован войной, которую нынешний лидер РФ Владимир Путин развязал в Украине. Он считает, что глава Кремля "разрушил все наследие, уничтожил дело его жизни".