В ЕС назвали "решающую роль" Горбачева в истории
Последний генсек КПСС Михаил Горбачев "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее мнению, Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.
"Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса". Это открыло путь в свободную Европу", - написала она.
Напомним, Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в Москве. Бывший генсек долгое время страдал от болезни.