Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США

Президент США Джо Байден заявил, что страна, что он "полон решимости" запретить штурмовое оружие стране, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Штурмовым оружием считается ручное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.

"Я полон решимости запретить штурмовое оружие в этой стране. Я уже делал это один раз, и мы сделаем это снова" , - заявил он в Twitter.﻿

Ранее Байден подписал закон об ужесточении контроля за торговлей оружием в США. До этого он призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе, в ходе которой погибли 18 детей и трое взрослых.