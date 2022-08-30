Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США
Президент США Джо Байден заявил, что страна, что он "полон решимости" запретить штурмовое оружие стране, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Штурмовым оружием считается ручное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.
"Я полон решимости запретить штурмовое оружие в этой стране. Я уже делал это один раз, и мы сделаем это снова", - заявил он в Twitter.
Ранее Байден подписал закон об ужесточении контроля за торговлей оружием в США. До этого он призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе, в ходе которой погибли 18 детей и трое взрослых.