Новые правила для школ и поездок за границу: что изменится с сентября

В Украине стартует учебный год, но из-за войны не все школьники смогут сесть за парты. С сентября поездки за границу будут по новым правилам, а видеонаблюдение станет обязательным условием для работы пунктов обмена валют, пишет Анна Березина, РБК-Украина.

Учебный год

С 1 сентября в Украине начнется учебный год. Уроки будут проходить офлайн в относительно безопасных регионах и при наличии в школах укрытий.

Школьники Харькова, Днепра, Николаева, Запорожья пока начнут учиться дистанционно.

Формат учебного процесса определяется решением военно-гражданских администраций в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом конкретном населенном пункте. Это могут быть как онлайн-уроки, так и смешанный режим (очно+дистанционно).

В новом учебном году из-за военной агрессии РФ изменится программа некоторых школьных предметов, в частности мировой литературы, истории Украины и всемирной истории. На уроках "Защита Украины" детям будут рассказывать о правилах поведения со взрывоопасными предметам, усилят партиотическое воспитание.

Выезд мужчин за границу

С 1 сентября в тестовом режиме должна заработать программа єВідрядження, по которой военнообязанным мужчинам будет разрешено выезжать из Украины.

Воспользоваться этой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности при определенных условиях. За пределами страны будет разрешено находиться не более 7 дней.

Кроме того, Кабмин разрешил выезд за границу морякам по согласованию Территориальных центров комплектования.

Видеонаблюдение в обменниках

Операции по обмену валют с 1 сентября должны обязательно фиксироваться на камеру.

Нацбанк обязал все небанковские финансовые учреждения и отделения почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями, установить видеонаблюдение до конца августа.

Новые правила въезда в Польшу

Для разгрузки пограничных пунктов пропуска между Украиной и Польшей с сентября начнут действовать новые правила. Проезд легковых авто и грузовых авто будет осуществляться на разных КПП.

Пересечение границы автотранспортом до 7,5 тонн организуют через пункты "Устилуг - Зосин", "Грушев - Будомеж", "Смильница - Кросценко", "Угринов - Долгобичув".

Для авто массой свыше 7,5 тонн будут открыты пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", "Ягодин - Дорогуск".

"Транспортный безвиз" с Молдовой

Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по упрощенным правилам без оформления дополнительных разрешений. На фоне роста товарооборота между странами подписание двустороннего протокола избавляет Украину от риска остановки грузового экспорта.

Украина заключила "транспортный безвиз" с Евросоюзом в конце июня. Молдова оставалась единственной страной ЕС, с которой не были либерализованы правила перевозки грузов.

Изменения для украинцев в Германии

Германия вводит учет безвизовых дней для украинцев, которые находятся на ее территории.

Это означает, что граждане Украины, у которых исчерпан безвизовый лимит в 90 дней, должны либо покинуть страну, либо иметь статус временной защиты, чтобы продолжать находиться в Германии на легальном основании.

Также с 1 сентября отменяются льготы на проезд для украинцев. Безлимитный билет по 9 евро больше не будет действовать, за проезд придется платить по новым тарифам.

Возобновление приватизации

С сентября в Украине стартует приватизация на упрощенных условиях, которая была приостановлена после введения военного положения.

Частные предприниматели смогут выкупить целостные имущественные комплексы, в том числе те, которые длительное время не использовались и находились под арестом. В правительстве уже есть график передачи объектов. Во время первых аукционов планируют выставить на продажу хлебокомбинаты и спиртзаводы.

Бюджет на 2023 год

До 15 сентября Кабмин должен подать на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на следующий год. В правительстве называют его главными приоритетами расходы на армию и безопасность, а также сохранение всех социальных выплат.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в условиях войны бюджет будет "чрезвычайно жестким", все расходы пересмотрят и оптимизируют. Прогнозируемый курс гривны к доллару пока не озвучивают, но "цифры не катастрофичны".

Что будет с выплатами ВПО

Внутренние переселенцы в сентябре продолжат получать ежемесячные выплаты от государства в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или для лица с инвалидностью.

Критерием для начисления денежной помощи является перемещение с территорий, где ведутся активные боевые действия (в перечень Минреинтеграции входит 9 областей) или разрушенное жилье.

Также правительство приняло решение о том, что перемещенные лица, которые подавали заявления через Дию до 30 апреля 2022, но не еще получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения для оформления положенных выплат.

Курс валют в сентябре

Валютный курс в Украине в следующем месяце может выровняться. По прогнозу финансового аналитика, в сентябре ожидается приток валюты от зернового экспорта и финансовая помощь от ЕС.

Как следствие, золотовалютные резервы НБУ начнут расти, ситуация на валютном рынке кардинально изменится. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар.