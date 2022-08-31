Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, оккупанты дают им 1 день

Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день, сообщает Украинская правда.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно" , - заявил гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.

По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

В свою очередь назначенный оккупантами так называемый глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день.

"Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день просмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (как цель визита – ред.) – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие" , - заявил Балицкий.

Ставленик оккупантов также заявил, что на территории АЭС они готовы показать "доказательства обстрелов станции со стороны Украины" и предоставить "свидетельства местных жителей".

По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ должна ехать на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда – в Энергодар.