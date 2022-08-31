Генштаб: на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются бои

Генеральный штаб ВСУ сообщил об оперативной информации на фронте по состоянию на 189-е сутки противостояния полномасштабной российской агрессии.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестакове, Байрак, Норцовка и Шевелевка.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. Враг нанес авиаудар по территории неподалеку Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении противник совершил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

В Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарков, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потёмкино, Княжевка и Тополино. Враг нанес авиаудар по району Андреевки и урочищу Плотницкое.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры на глубине территории Украины.