Генштаб: Россия уже потеряла почти 48 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1974 (+20) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18) ед,

артиллерийских систем – 1091 (+12) ед,

РСЗО - 285 (+3) ед,

средств ПВО - 152 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 204 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19) ед,

специальной техники – 103 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.