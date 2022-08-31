Генштаб: Россия уже потеряла почти 48 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла почти 48 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1974 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1091 (+12) ед,
  • РСЗО - 285 (+3) ед,
  • средств ПВО - 152 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19) ед,
  • специальной техники – 103 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

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