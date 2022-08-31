Генштаб: Россия уже потеряла почти 48 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1974 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1091 (+12) ед,
- РСЗО - 285 (+3) ед,
- средств ПВО - 152 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 204 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19) ед,
- специальной техники – 103 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.