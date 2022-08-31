В ISW рассказали о ходе наступления ВСУ на юге Украины

Американский Институт изучения войны сообщает﻿, что на юге украинские войска скорее всего вошли в Архангельское на восточном берегу Ингульца под Высокопольем. Такие выводы делаются из опубликованных в Сети кадров с геолокацией.

Предположительно, Архангельское ВСУ заняли еще в понедельник. Как одно из косвенных свидетельств Институт рассматривает отход 109-го полка "ДНР" с позиций. Он как раз базировался под Архангельским.

При этом Институт ссылается на российские видео с подбитыми украинскими танками у Высокополья, "что свидетельствует об успешной обороне России" в этом районе.

Данные российских военных телеграм-каналов о наступлении ВСУ на Херсонскую область с трех сторон Институт подтвердить не может. Также нет доказательств, что ВСУ освободили Терновые Поды к северу от Херсона.

Действия украинской армии указывают на готовность к масштабному контрнаступлению на юге Украины, которое включает и авиаудары, и наземные операции, но для его осуществления потребуется время. Удары по понтонным переправам через Днепр, начавшиеся 29-го августа, указывают, что украинское контрнаступление действительно началось.

"Последствия уничтожения таких переправ не такие серьезные, чем вывод мостов из строя, поэтому атаковать их имеет смысл в сочетании с активными наземными операциями" , - говорится в сообщении.

В институте делают вывод, что украинские военные настроены на продолжительное наступление, с помощью как авиаударов, так и наземных операций. А контрнаступление Украины - последовательный процесс, для правильного выполнения которого нужно время.

Россия в ответ на эти действия перебрасывает крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя.