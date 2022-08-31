За месяц из портов Украины вышло более 60 судов

За месяц работы зернового коридора из украинских портов вышло 62 судна. В частности, 31 августа, вышло одно судно с агропродукцией, сообщает Корреспондент.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодня утром из украинских портов отходит еще одно судно" , - говорится в сообщении Министерства нацобороны Турции в Twitter.

Отмечается, что сегодня будут досмотрены еще девять судов, которые отправятся в Украину.

Всего за месяц было разрешено движение 134 судов - 73 прибывающих в украинские порты и 62 - выходящих из них. Экспортировано около 1,5 млн тонн продовольствия.

Напомним, соглашение о запуске зернового коридора из Украины было подписано 22 июля в Стамбуле.