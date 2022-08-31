ОГП: зампредседателя прокуратуры Луганской области обвинили в госизмене
Заместителю руководителя прокуратуры в Луганской области инкриминируют государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Расследованием установлено, что обвиняемый в течение мая-июня 2022 выступал перед средствами массовой информации РФ на временно оккупированной территории Луганской области.
"Демонстрируя удостоверение работника прокуратуры, он публично сообщал неправдивую информацию о совершении преступлений отдельными подразделениями Вооруженных Сил Украины против мирного населения, а также о расследовании уголовных производств", - говорится в сообщении.