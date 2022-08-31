ОГП: зампредседателя прокуратуры Луганской области обвинили в госизмене

Заместителю руководителя прокуратуры в Луганской области инкриминируют государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба﻿ Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что обвиняемый в течение мая-июня 2022 выступал перед средствами массовой информации РФ на временно оккупированной территории Луганской области.