В Украине активизировались мошенники, спекулирующие на теме "денежных выплат"
В Украине снова активизировались онлайн-мошенники. Они спекулируют на денежных выплатах и выманивают данные банковских карт украинцев. Об этом сообщает Госспецсвязи.
Злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН и других организаций. Мошенники обещают выплаты "за счет конфискованных активов РФ" и ссылаются на недействующие решения разных органов власти Украины.
В объявлениях предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого "Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств".
На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при предоставлении персональной информации и осуществлении дополнительного платежа. Как результат – данные банковской карты будут скомпрометированы.
Как защитить себя от мошенников:
- Доверяйте информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о каких-либо выплатах. Проверяйте данные. При необходимости уточните по телефону или во время личного визита.
- Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
- Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте – немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.
Посмотреть перечень мошеннических страниц можно по ссылке.