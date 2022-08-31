Бельгия против общего запрета туристических виз в ЕС для россиян

Бельгия выступает против всеобщего запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ в связи с агрессивной войной, которую ведет Россия против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед неформальной встречей с европейскими коллегами в Праге, на которой обсуждают идею визовых санкций для россиян.

Она отметила, что Бельгия и так больше не может выдавать россиянам туристические визы, как раньше, в связи с тем, что Москва выслала треть дипломатического персонала посольства Бельгии, однако в целом страна не поддерживает идею неизбирательных мер.

"По нашему мнению, важно выбирать целью мер конкретных лиц - тех, которые поддерживают эту несправедливую войну, и тех, кто пытается обойти экономические санкции, примененные ЕС. Мы не хотим создавать тотальную изоляцию населения РФ. По нашему мнению, важно, чтобы россияне, которые тоже страдают от этого диктаторского режима, могли свободно выражаться, и чтобы мы слышали здесь в Европе не только голос режима в Москве" , - сказала Аджа Лябиб.