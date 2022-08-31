СБУ: разоблачена масштабная коррупционная схема в ГСЧС

СБУ заявила о ликвидации масштабной коррупционной схемы в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении взяток от предпринимателей при согласовании разрешительной документации.

Участниками преступной схемы являются должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, которые привлекли к участию частных лиц.

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных ТЦ и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины" , - говорится в сообщении.

Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн.

Следователи сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы, всего во время масштабных обысков были разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС.