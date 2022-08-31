ОК "Юг": ВСУ закрепили огневой контроль над Антоновским и Каховским мостами

Украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом в Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.

Подтвержденные потери РФ составляют 15 оккупантов, три танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс Тор, ударно-разведывательный беспилотник Форпост, шесть единиц авто-бронетехники и два склада боеприпасов.

В Черном море на боевом дежурстве в настоящее время находятся три вражеских носителя крылатых ракет Калибр, снаряженные 20 ракетами.

"Угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и на оккупированных территориях, остается крайне высокой" , — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.