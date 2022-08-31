Стало известно, как в Киеве с 1 сентября будут работать заведения общепита

В Киеве с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позже, чем до 22:00. Об этом сообщает КГГА.

Как известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.

Также в Киеве с 1 сентября во время воздушной тревоги будут приостанавливать работы на строительных площадках.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В частности, и работникам на строительстве. Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение" , - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в городе также будет останавливаться общественный транспорт во время воздушной тревоги. Остановки обещают оборудовать информацией о ближайших укрытиях.

В городском приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа, добавили в КГГА.