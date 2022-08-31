СтратКом ВСУ: в Бердянске возле штаба коллаборантов раздался взрыв
В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдо референдуму сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок", — говорится в сообщении.