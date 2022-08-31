СМИ: Макрон нашел посредника в переговорах между Украиной и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил иранского коллегу Ибрагима Раиси выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

Так, замглавы Администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди сообщил в своем Twitter, что один из западных лидеров просил Раиси стать посредником.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой выступить посредником в войне в Украине. После ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана" , — написал Джамшиди.

По данным журналистов, этим западным лидером является президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщалось, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия не должна выиграть в войне против Украины.