СБУ идентифицировала еще троих российских военных преступников
Правоохранители установили личности еще троих российских захватчиков, участвовавших в зверствах против мирных украинцев, сообщает Новое время.
Об этом в среду, 31 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Военными преступниками оказались:
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командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады подполковник Андрей Марушкин;
- солдаты контрактной службы Алексей Токмаков и Алексей Крошкин.
Установлено, что с 1 по 30 марта 2022 года Марушкин отдавал преступные приказы об артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой значительные разрушения и гибель мирных жителей.
Удары были нанесены по:
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шести селах Броварского района Киевской области (Лукьяновка, Первомайское, Гоголев, Светильник, Богдановка и Шевченково);
- трем селам Нежинского района Черниговской области (Новая Басань, Старая Басань и Новый Быков).
Что касается указанных контрактников, то 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать им в разгрузке боеприпасов.
По словам очевидцев, Токмаков отдал приказ убить мужчину, а его подчиненный Крошкин это выполнил.