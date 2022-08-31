Боррель: ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях
Евроcоюз не будет признавать паспорта РФ, которые были выданы на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга по итогам неформальной встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.
"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", — сказал он.
11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.
В МИД Украины назвали указ Путина юридически ничтожным и не имеющим правовых последствий для Украины.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, в Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта.