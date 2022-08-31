ОВА: россияне обстреляли ферму в Запорожской области, около 1000 единиц скота погибли

В среду, 31 августа, россияне обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив Россия в Запорожской области. Пострадали два человека и погибли около 1000 голов крупного рогатого скота, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По информации местных жителей установлено, что было около 10 — 12 прилетов по объектам фермы, соответственно уничтожено 11 корпусов (три уцелело), ​​доильный зал и кормоцех.

На данной ферме было почти 2000 голов КРХ, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено).

Старух добавил, что два работника фермы, мужчина и женщина, получили ранения. Мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное).

Женщина получила контузию и скорая оказала ей помощь.