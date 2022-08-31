Мэр: с южной стороны Мелитополя прогремело около десяти взрывов
С южной стороны временно оккупированного Мелитополя, куда оккупанты свозили свою технику, прогремело около десяти взрывов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
"Сопротивление продолжается: зафиксировано около десяти взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику", — написал он.
Мэр уточнил, что взрывы шли по нарастающей. По его словам, сначала их услышали жители южных улиц, а потом весь город.
Утром СМИ сообщали, что в Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.
Позже нардеп от Слуги народа Юрий Мысягин заявил об ударе по колонне российских захватчиков, которая шла через Олешки в сторону Херсона на подмогу находящимся там оккупантам.