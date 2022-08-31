CNN: США вскоре объявят о новой военной помощи для Украины

С начала полномасштабной войны 24 февраля и до этого времени на помощь ВСУ было выделено 13 миллиардов долларов. В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о новой военной помощи для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 августа со ссылкой на CNN.

"Мы выделили более 13 миллиардов долларов на безопасность Вооруженным силам Украины, и мы будем продолжать это делать. И в ближайшие дни будет объявлено о предстоящей помощи по безопасности" , — сказал Кирби.

Он напомнил, что с начала войны США выделили 7 млрд дол. грантов для прямой поддержки бюджета Украины и более 1,5 млрд дол. гуманитарной помощи для государства и украинских беженцев.

Напомним, в день независимости Украины США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти 3 млрд долларов, в который войдут, среди прочего, 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов до 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.

Накануне стало известно, что Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на 182 млн долларов на закупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.