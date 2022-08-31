Подоляк рассказал о деоккупации Крыма и призвал искать укрытия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал деоккупацию Крыма и рассказал, как можно добиться эвакуации украинцев с территории временно оккупированного Россией полуострова, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона в среду, 31 августа, Подоляк отметил, что в Крыму будет происходить то же, что и на любой другой оккупированной территории Украины.

По его словам, россияне, которые восемь лет назад захватили украинское имущество на полуострове, уже понимают, что им нужно бежать через Крымский мост, и Украина не имеет к этому никакого отношения. В то же время определенная часть людей останется в Крыму вне зависимости от того, будут ли там активные боевые действия.

"Мы уже начинаем говорить, что Россия не обеспечила там ничего — там нет бомбоубежищ… Ищите места, где вы будете сидеть, пока там будут идти „технологии деоккупации в действии“" , — сказал советник главы ОП.

Он заявил, что страна-агрессор Россия пока еще ведет себя нагло и не понимает, что проигрывает войну и в военном, и в репутационном плане. По мнению Подоляка, российские оккупанты должны получить ряд тактических поражений в Запорожской, Херсонской областях и на Донбассе, прежде чем будут готовы говорить о гуманитарных коридорах и думать о том, как выйти из войны, «понимая ее юридические последствия».

"Они сядут, и мы скажем: давайте мы на определенное время сделаем тактическую паузу… Там будут поезда — в Херсонской области, например — и мы будем забирать своих людей из Крыма. Думаю, Российская Федерация скажет: хорошо. Чтобы потом не отвечать за действия, имеющие антигуманитарный характер" , — считает Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма и призвал жителей готовиться к эвакуации. На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

Только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях.