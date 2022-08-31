Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ: кто занял должность

Правительство назначило Маргариту Сокоренко новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Министерства юстиции Украины.

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека" , - говорится в заявлении.

До этого она была заместительницей директора департамента - начальника управления представительства государства по межгосударственным делам в секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Прошлый омбудсмен по делам ЕСПЧ была уволена почти год назад.

Напомним, что ЕСПЧ с 1 сентября восстановит рассмотрение жалоб против Украины.