Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ: кто занял должность
Правительство назначило Маргариту Сокоренко новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook Министерства юстиции Украины.
"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении.
До этого она была заместительницей директора департамента - начальника управления представительства государства по межгосударственным делам в секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.
Прошлый омбудсмен по делам ЕСПЧ была уволена почти год назад.
Напомним, что ЕСПЧ с 1 сентября восстановит рассмотрение жалоб против Украины.